Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı...Freni tutmadı, önünde araca böyle çarptı - Haberler

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Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı...Freni tutmadı, önünde araca böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı...Freni tutmadı, önünde araca böyle çarptı

Freni tutmayan aracın kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar ve buz kaplı yollarda ilerleyemeyen araçlar yolda kalırken, bazı araçlar da duramayarak kaza yaptı. Bir aracın başka bir araca çaptığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta ise vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda araçları ile kaldı. Çevredeki vatandaşların ittiği araçlar güçlükle ilerlerken, freni tutmayan araçlar ise yolları buz pistine çevirdi. Birçok kazanın gerçekleştiği Esenyurt'ta, yokuş aşağı ilerleyen bir aracın duramayarak başka bir araca çarptığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı...Freni tutmadı, önünde araca böyle çarptı

Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı...Freni tutmadı, önünde araca böyle çarptı

Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı...Freni tutmadı, önünde araca böyle çarptı

Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı...Freni tutmadı, önünde araca böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

İstanbul, Esenyurt, kar, 3. Sayfa, Haberler

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