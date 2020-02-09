Buzlanan yolda otomobil takla attı
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Buzlanan yolda otomobil takla attı

Adıyaman'da, buzlanan yolda kontrolden çıkan 1 otomobil takla atarak ters döndü.

09.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:36
Buzlanan yolda otomobil takla attı

'da, buzlanan yolda kontrolden çıkan 1 otomobil takla atarak ters döndü.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAG 468 plakalı otomobil, Mahallesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil kaldırıma çıkarak burada ters döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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