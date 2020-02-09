Buzlanan yolda otomobil takla attı

09.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:36

Adıyaman'da, buzlanan yolda kontrolden çıkan 1 otomobil takla atarak ters döndü.



Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAG 468 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil kaldırıma çıkarak burada ters döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA