Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu
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Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu

02.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:09
Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, kayısı ağacına çarparak durabildi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, kayısı ağacına çarparak durabildi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Necati Y. (63), yönetimindeki 55 KH 371 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkıp kayısı bahçesine girdi. Kayısı ağacına çarparak durabilen kamyonette yaralanan olmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu
Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu
Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu
Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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