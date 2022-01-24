BUZLANAN YOLDA İLERLEMEKTE ZORLANAN ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKTILAR

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından araçlar, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, buz tutan yolda lastiklerin kaymaması için araçların üzerine çıkarak ağırlık oluşturmaya çalıştı. Vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedilen o görüntüler, eğlenceli anlara sahne oldu.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kentin büyük kısmında, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sürücüler, buzlanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar, buzlanan yolda lastiklerin sürtünmesini artırmak için araçların üzerine çıktı.

Görüntü dökümü:

-Araçların üzerine çıkan vatandaşlar (cep telefonu kamerası)

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