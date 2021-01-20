Buzlanan yolda devrilen bisikletin sürücüsü, yaralandı
20.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:37
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yılmaz Oğurlu (18) adlı genç buzlanan yolda devrilen bisikletinden düşerek, yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yılmaz Oğurlu (18) adlı genç buzlanan yolda devrilen bisikletinden düşerek, yaralandı.
- Bursa
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Oğurlu'nun kullandığı bisiklet, buzlu yolda devrildi. Bisikletten düşen Oğurlu, yaralandı.İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği saptanan genç, yoğun bakıma alındı. Yılmaz Oğurlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Bursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ