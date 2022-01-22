Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı - Haberler
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Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı Samsun'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda yolcu otobüsüyle birlikte 13 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda yolcu otobüsüyle birlikte 13 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazada yolcu otobüsü ve 12 araç kayarak birbirine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Bölgede yaşanan kar yağışından dolayı zaman zaman aksayan trafik, yapılan çalışmalar ile yeniden açılarak ulaşım sağlanıyor.

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kardan kayan 13 araç birbirine girdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Samsun, Ankara, kar, 3. Sayfa, Haber

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