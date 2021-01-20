Buzlanan yokuşta sürücülerin tedbirleri ilginç görüntüler oluşturdu
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Buzlanan yokuşta sürücülerin tedbirleri ilginç görüntüler oluşturdu

20.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:52
Buzlanan yokuşta sürücülerin tedbirleri ilginç görüntüler oluşturdu

Bursa'da buzlanma nedeniyle araçlar yokuş aşağı inmekte zorlanırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bursa'da buzlanma nedeniyle araçlar yokuş aşağı inmekte zorlanırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazı sürücüler çözümü yavaşça ilerleyerek bulurken, küçük çaplı kazalar da kaçınılmaz oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar yağışı sonrası kentin birçok noktasında donlanma meydana geldi. Nilüfer ilçesindeki Barış Mahallesi'nde bazı vatandaşların, araçları ile yokuş aşağı yoldan indikleri esnada zorlu anlar yaşadığı görüldü. Kimi araçlar oldukça yavaş bir şekilde yokuş aşağı inmeyi hasarsız şekilde başarırken, kimi araçlar ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu küçük çaplı maddi hasarlı kazalara sebep oldu.

Gün boyunca araçların yaşadığı zorluklar, Dilara Ünsal tarafından görüntülendi. Yolun araçlar için tehlike arz ettiğini belirten Ünsal, konuyu Nilüfer Belediyesi'ne ileterek tuzlama çalışmalarıyla önlem alınmasını talep etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.Öte yandan merkez Osmangazi ilçesindeki, İnönü Caddesi'nde de bir vatandaş buzlanmış yolda dengesini kaybederek kayarak düştü. O anlar da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşın ayağında 3 kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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