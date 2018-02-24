Buzla Kaplı Gölde Kahve Keyfi

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, farklı deneyimler yaşıyor.

Yerli ve yabacı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi treni ile Kars'a gelenler, Kars ile Ardahan arasında yer alan, kışın yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nü de ziyaret ederek keyifli dakikalar geçiriyor.

Düzce Üniversitesinde öğrenim gören ve trenle Düzce'den Kars'a gelen İlker Polat ile Berna Altan, Sarıkamış ve Kars'ı gezdikten sonra buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü gezdi.

Kahve tutkunu olan Polat ile Altan, yanlarına getirdikleri cezve, kahve ve ocakla buz üzerinde, kar suyundan kahve yapıp içti.

Doğu Ekspresi yolculuğunun arından Kars'a geldiklerini ve keyifli bir zaman geçirdiklerini ifade eden Polat, "Kars çok güzel gerçekten, Sarıkamış'ı gezdik çok güzeldi, kayak merkezine gittik, hayran kaldık. Doğu Ekspresi ile yaptığımız yolculuk 2 yıl önce planladığımız bir yolculuktu ama bu yıl nasip oldu. Yolculuğun uzun olması daha güzel oluyor, keyifli oluyor." diye konuştu.

Kahve tutkunu Berna Altan da Kars'ı beğendiklerini ve güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Burada olmak çok güzel. Kar suyundan kahve de çok güzel oldu." dedi.