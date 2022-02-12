Buzla kaplı Çıldır Gölü "Altın At Kristal Buz Festivali" ile şenlendi

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Altın At Kristal Buz Festivali" renkli geçti.

Buzla kaplı göl üzerinde düzenlenen festivale, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler de yoğun katılım sağladı.

Atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk, cirit, buz pateni ve kayak gibi birçok renkli organizasyonun düzenlendiği festivalde, katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

Vali Hüseyin Öner, festivalde yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihi ve coğrafyasıyla önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gelenek ve ata kültürünün yaşatılması için şenlikleri yeni nesillere ve dünyaya aktarmak istediklerini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü ilimizin, kuzey Anadolu'nun en önemli değerlerinden biri. Doğal bir set gölü. Türkiye'nin donma özelliğine sahip en büyük gölü. Son yıllarda icrasını yaptığımız bu festivalin de tanıtımında çok etkisinin olduğu, yıldızı parlayan, bilinirliği artan bir değer. Ardahan'da kış turizmi denilince büyük heyecan uyandıran, keşfetme duygusunu ortaya çıkaran, ekstrem sporları çağrıştıran Çıldır Gölü, ulusal anlamda da ilk akla gelen yerlerden biri olma konumundadır."

"Bu etkinliğin daha da güzelleştiğini görüyoruz"

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise festivale daha önce de katıldığını hatırlattı.

Şenliğin gençlere sevdirilmesi için bu festivalin çok önemli bir fırsat olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çok acil bir durum olmadıkça Çıldır'ı her sene ziyaret etmekte kararlıyız. Her gelişimizde bu etkinliğin daha da güzelleştiğini, daha çok teveccüh ve katılım gördüğünü görüyoruz. Bundan sonrası bu işin boyutunu, ülke çapında hak ettiği yere getirip ondan sonra artık uluslararası boyuta taşımak gerekiyor. Çünkü gerçekten böylesi, dünyada eşsiz mekanlarımız, güzelliklerimiz var. Bunları bir de kendi renklerimizle, geleneksel sporlarımızla, kültürümüzle renklendirip sunduğumuz zaman bunu görmek istemeyecek millet yok."

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, bazı spor dallarında düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödül verildi.