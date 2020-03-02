Buzla kaplanan Kars Barajı görsel şölen sunuyor
Kars'ta, kış mevsiminde dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplanan Kars Barajı, drone ile havadan görüntülendi.
Kars'ta, kış mevsiminde dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplanan Kars Barajı, drone ile havadan görüntülendi.
Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı'nın buzla kaplı görüntüsü, hayran bıraktırıyor.
Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle donan göl üzerindeki beyaz örtü, dalgaları andırdı.
Fotoğraf tutkunları ile doğaseverler bölgeye gelerek eşsiz manzarayı görüntüledi.
Kaynak: AA