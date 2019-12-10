Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

10.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:06

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Aktaş Gölü ilgi görüyor.

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan Ardahan'ın Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü'nün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölü ziyaret eden vatandaşlar, buz üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf çekmek için gezintiye çıktıklarını ve Aktaş Gölü'nün buzla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Gölde güzel manzaraların oluştuğunu ifade eden Güneş, "Arkadaşımla beraber buzun üzerine çıkarak harika fotoğraflar çektik. Stres attık ve buz üzerinde kayarak çok eğlendik." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fatih Taş da buz tutan göl üzerinde yürümenin keyifli olduğunu belirterek, "Hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendirmek için gezmeye çıktık. Donan Aktaş Gölü adeta doğa harikası. Biz de buz üzerinde gezdik, bol bol fotoğraf çektik. Bölgeye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA