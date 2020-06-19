Buzdolabınızda gıdaları uzun süre saklamak için dikkat etmeniz gerekenler!
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Buzdolabınızda gıdaları uzun süre saklamak için dikkat etmeniz gerekenler!

Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara daha az girmeye özen gösteren tüketiciler bu nedenle market alışverişlerini de toplu yapmayı tercih ediyor.

Buzdolabınızda gıdaları uzun süre saklamak için dikkat etmeniz gerekenler!
19.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:20

Ancak toplu şekilde alınan yiyeceklerin buzdolaplarında tazeliğini koruyarak uzun süre muhafaza edilebilmesi için bazı noktalara dikkat etmek de gerekiyor. İşte yiyecekleri doğru şekilde depolamak isteyenler için tavsiyeler…

Koronavirüs salgını nedeniyle alışveriş alışkanlıkları da değişti. Artık sık sık alışveriş yapmak yerine tüketiciler tek seferde daha fazla gıda alarak kalabalık ortamlara daha az giriyor. Bu da gıdaların daha uzun ve taze bir şekilde depolanmasını da önemli hale getiriyor. Gıdaların daha uzun süreli kullanımı için buzdolaplarının soğutucu ve derin dondurucu bölmelerine doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Peki, gıdalarınızı doğru şekilde depoladığınızdan emin misiniz?

Günümüzde gıdaların uzun bir süre depolanmasını mümkün kılan buzdolabı teknolojileri bulunuyor. Samsung'un Akıllı Dönüştürücü (Smart Converter) teknolojisi ile buzdolabınız dilediğiniz 5 farklı modda çalışabilir, örneğin buzdolabının soğutucu bölmesini kolaylıkla dondurucuya dönüştürmeyi sağlar.İkili Soğutma Sistemi ( TwinCooling System) ise sıcaklık ve nemi en uygun hale getirerek tazelik ile lezzeti en üst düzeyde tutmak için kokuların birbirine karışmasını önlüyor.Ayrıca bu buzdolapları 10 yıl garantili Dijital Inverter Teknolojisine sahip, yani kompresör gerekli olan soğukluk seviyesine göre hızını kontrol eder ve enerji verimliliği sağlar. Bu sayede daha az elektrik kullanarak ve soğutma performansından ödün vermeden tasarruf da edebiliyorsunuz.

Gelişmiş teknolojilerle birlikte aşağıdaki kurallara da uyarak hem gıdaları daha uzun süre muhafaza edebilir hem de lezzetlerini koruyabilirsiniz:

Yiyeceklerinizi soğutucu bölmeye yerleştirirken dikkat etmeniz gerekenler

Normal çalışma koşulları için buzdolabınızın soğutucu bölme sıcaklık ayarını +4 derece konumuna ayarlayın.

Nem ve koku oluşmasını önlemek için besinleri buzdolabına kapalı kaplarda veya üzerlerini örterek yerleştirin. Ayrıca buzdolabına koyduğunuz sıvıların ve sulu yiyeceklerin üstünü kapatın. Aksi takdirde dolabın içindeki nem oranı artar. Bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına sebep olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin üstlerini kapatarak ayrıca tat ve lezzetlerini de korumuş olursunuz.

Sıcak yiyecek ve içecekleri buzdolabına yerleştirmeden önce oda sıcaklığına soğutun.

Meyve ve sebzeleri ayrıca sarmadan doğrudan sebzelik bölmesine yerleştirilebilirsiniz.

Soğutucu hava kanalı, soğutucu bölüme soğuk hava dağıtır. Kanalların önünü yiyeceklerle kapatıp, hava akışının engellenmesinden kaçının. Paketlenmiş yiyecekleri ve kapları soğutucu bölümün lamba ve kapağına dayamayın.

Buzdolabının arka kısmına nemli yiyecekleri koymaktan kaçının, soğuk havayla temas edince donabilir. Bunu önlemek için yiyecekleri kapalı bir kapta muhafaza edin.

Tüm bunların yanı sıra yiyeceklerinizin taze gıda bölmesindeki sıcaklık sensörünün bulunduğu bölgeye temas etmesini engelleyiniz. Çünkü taze gıda bölmesinin ideal saklama sıcaklığını koruması için yiyeceklerin sensörü engellememesi gerekir.

Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Gıdalarınızı derin dondurucu bölmede saklarken bunlara dikkat edin

Normal çalışma koşulları için buzdolabınızın dondurucu bölme sıcaklık ayarının -18 derece konumuna ayarlayın.

Taze ve sıcak yiyecekleri dondurulmuş yiyeceklerle yan yana koymayın, dondurulmuş yiyecekler eriyebilir.

Taze yiyecekleri dondururken; 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı cihazın etiketinde (kg cinsinden) gösterilir. Bu miktarları dikkate alarak yiyeceklerinizi dondurun.

Dondurucu bölmenin kapasitesini maksimum kullanabilmek için dondurucu bölme üst ve alt sepetin (orta sepet) yerine cam rafları kullanabilirsiniz. Ancak en altta alt sepet kullanılmalısınız.

Buzdolabını maksimum dondurma kapasitesinde kullanmak istiyorsanız:

Dondurulmuş yiyecekleri diğer sepetlerden üst sepete yerleştirdikten sonra Hızlı Dondurma modunu çalıştırın. Samsung buzdolaplarında Hızlı Dondurma modu aktif olduktan 24 saat ya da dondurucu bölme sıcaklığı optimum sıcaklığa eriştiğinde otomatik olarak durur.

Dondurmak istediğiniz yiyecekleri buzdolabınızın dondurma kapasitesini aşmadan dondurucu bölmesinin alt sepetine yerleştirin.

Hızlı Dondurma modunu kullanırken dondurmak istediğiniz taze yiyeceklerin yanına önceden dondurulmuş yiyecekler koymayın. Bunları ayrı yerlere koyduktan sonra Hızlı Dondurma modunu yeniden etkinleştirin. Yiyeceklerinizi dondurulduktan sonra diğer dondurulmuş yiyeceklerin yanına koyabilirsiniz.

Az miktarlardaki yiyecekleri dondururken Hızlı dondurma modunu kullanmanız gerekmez. Bu enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

Uzun süreli elektrik kesintilerinde, derin dondurucu bölmesinin kapısını açmayın. Yiyecekleriniz eriyecek düzeyde enerji kesintisi olduğunda, erimiş yiyeceklerinizi tekrar dondurmayınız ve en kısa zamanda tüketiniz.

Et, balık ve kıyma gibi taze yiyecekleri dondururken bunları bir kerede kullanacağınız miktarlara bölün. Dondurulmuş etler çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

Dondurulmuş yiyecekleri saklamak için dondurulmuş yiyecek paketlerinin üstündeki talimatlara dikkatle uyun, yiyecek üzerinde bir talimat yoksa satın alınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay saklayabilirsiniz.

Dondurulmuş yiyecek satın alırken bunların uygun sıcaklıklarda dondurulduğundan ve paketlerinin bozulmadığından emin olun.

Dondurulmuş yiyecekleri uygun kaplarda taşıyın ve mümkün olan en kısa zamanda cihazın dondurucu bölmesine yerleştirin. Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

Dondurulmuş yiyeceğin paketinde nem ve anormal şişme işaretleri varsa muhtemelen daha önce uygun olmayan bir sıcaklıkta saklanmış ve içeriği bozulmuştur. Bu yiyecekleri tüketmeyin.

Dondurulmuş yiyeceğin saklama ömrü oda sıcaklığına, dondurucu bölmenin sıcaklık ayarına, buzdolabı kapağının açılma sıklığına, yiyeceğin türüne ve yiyeceğin marketten eve taşınması için geçen süreye bağlıdır. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyun ve belirtilen saklama süresini hiçbir zaman geçirmeyin.

Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden soğutucu bölmeye konulursa orada çözülerek buzdolabında soğutmaya destek olur. Enerji tasarrufu sağlanır. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa konulursa enerji kaybına sebep olur.

Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre saklandığında tatları değişir ve kuvvetli bir tat kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek çözüldükten sonra eklenmelidir.

Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağı, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı ve domuz yağıdır.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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