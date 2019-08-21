21.08.2019 15:45

Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabı arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre evde buzdolabı arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki İbrahim Halil Karatay ağır yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Karatay hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA