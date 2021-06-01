Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya, bir TikTok kullanıcısının ekonominin kötü olduğunu söyleyenlere ağzına kadar dolu buzdolabının videosunu çekerek verdiği yanıtı konuşuyor. "Hani ekonomi kötüydü? Hani nerede açlık? Benim babam boyacı, hiçbir yerden, devletten filan da destek filan almadık yani" sözlerinin damga vurduğu video kısa sürede gündeme otururken, çok sayıda kullanıcı videoyu çeken şahsa sert tepki gösterdi.

Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve ekonominin kötü olduğunu söyleyenlerin eleştirildiği video sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

"ÇALIŞIRSANIZ, UĞRAŞIRSANIZ YEMEK DE VAR EKMEK DE"

İçi ağzına kadar dolu buzdolabını çekip "Ülkede açlık var" diyenlere sert eleştirilerde bulunan TikTok kullanıcısının, "Çalışırsanız, uğraşırsanız yemek de var ekmek de var" sözleri dikkat çekti.

Videoyu kaydeden şahsın ifadeleri şu şekilde;

"Durmadan ekonomi çok kötü diye şikayet edenler var ya. Hani ağabey nerede açlık? Benim babam boyacı, hiçbir yerden, devletten filan da destek filan almadık yani. Babam ayda 5-6 sefer işe gidiyor. Yani nerede açlık ağabey? Hadi bir gösterin bana. Çalışırsanız, uğraşırsanız yemek de var ekmek de var. Çalışmadan geçip de devletin başındakilere laf atarsanız yemek de yiyemezsiniz, bir şey de yiyemezsiniz."

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü" diyen şahsın kaydettiği videoya, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum üstüne yorum yapılırken, görüntü kısa sürede gündeme oturdu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bir de babasına sormak lazım hani neredeymiş açlık.

- Çok belli kurgu olduğu.

- Zenginlik öyle bir şey değil.