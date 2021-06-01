Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Sosyal medya, bir TikTok kullanıcısının ekonominin kötü olduğunu söyleyenlere ağzına kadar dolu buzdolabının videosunu çekerek verdiği yanıtı konuşuyor. "Hani ekonomi kötüydü? Hani nerede açlık? Benim babam boyacı, hiçbir yerden, devletten filan da destek filan almadık yani" sözlerinin damga vurduğu video kısa sürede gündeme otururken, çok sayıda kullanıcı videoyu çeken şahsa sert tepki gösterdi.

Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve ekonominin kötü olduğunu söyleyenlerin eleştirildiği video sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

"ÇALIŞIRSANIZ, UĞRAŞIRSANIZ YEMEK DE VAR EKMEK DE"

İçi ağzına kadar dolu buzdolabını çekip "Ülkede açlık var" diyenlere sert eleştirilerde bulunan TikTok kullanıcısının, "Çalışırsanız, uğraşırsanız yemek de var ekmek de var" sözleri dikkat çekti.

Videoyu kaydeden şahsın ifadeleri şu şekilde;

"Durmadan ekonomi çok kötü diye şikayet edenler var ya. Hani ağabey nerede açlık? Benim babam boyacı, hiçbir yerden, devletten filan da destek filan almadık yani. Babam ayda 5-6 sefer işe gidiyor. Yani nerede açlık ağabey? Hadi bir gösterin bana. Çalışırsanız, uğraşırsanız yemek de var ekmek de var. Çalışmadan geçip de devletin başındakilere laf atarsanız yemek de yiyemezsiniz, bir şey de yiyemezsiniz."

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü" diyen şahsın kaydettiği videoya, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum üstüne yorum yapılırken, görüntü kısa sürede gündeme oturdu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bir de babasına sormak lazım hani neredeymiş açlık.

- Çok belli kurgu olduğu.

- Zenginlik öyle bir şey değil.

Buzdolabını çekip 'Hani ekonomi kötüydü?' diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu
Bergüzar Korel'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Bergüzar Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi
TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Ziya Selçuk Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 09:46:23. #1.13#

title