Buzdolabından Yaptıkları Sal Sonları Odu

Kütahya'da buzdolabı kasasından yaptıkları salın gölette alabora olması sonucu suya düşen 2 kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yedi Göller Bölgesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, eski bir buzdolabı kasasından yaptıkları salla gölete açıldı. Bir süre sonra salın alarbora olması sonucu suya düşen 2 kişi gölette kayboldu. Çevrede piknik yapan vatandaşlar, 2 şahsın saldan düşerek kaybolduğu ihbarında bulundu. Olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri, gölete düşen 2 şahsı 20 dakikalık çalışma sonucu cansız bedenlerini karaya çıkardı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA