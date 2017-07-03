Buzdolabından Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

DENİZLİ'de, buzdolabının elektrik kontağından çıkan yangında evde maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etti.



Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan Zeki Söylemez'e ait evde, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından sona erdi. Buzdolabının elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, evde ağır hasar oluştu. Yangın esnasında dumandan etkilenen iki kişi, ambulansta tedavi edildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli