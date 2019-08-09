Buzdolabından çıkan yangın korkuttu

Buzdolabından çıkan yangın korkuttu

SULTANGAZİ'de bir evde buzdolabının tutuşması sonucu yangın çıktı.

09.08.2019 11:44
Buzdolabından çıkan yangın korkuttu
SULTANGAZİ'de  bir evde buzdolabının tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 34 sokak'ta bir evde meydana geldi.  Suriye uyruklu ailenin kaldığı 5 katlı binanın giriş katındaki evde buzdolabının henüz bilinmeyen bir nedenle alevler çıktı. Bir anda büyüyen yangı sırasında  evde olan bir kadın, kendini dışarı atarak, vatandaşlardan yardım istedi.   İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen vatandaşlardan biri eline aldığı tahta parçasıyla pencere camını kırarak, duman tahliyesi yapmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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