Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
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Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı

Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenledikleri baskında 3 kilo 512 gram metanfetamin maddesi ele geçirdiler.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenledikleri baskında 3 kilo 512 gram metanfetamin maddesi ele geçirdiler. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler buzdolabında ele geçirildi.

Servet D. isimli şahsın ticari taksi ile yolcu olarak gezdiğini tespit eden ekipler, aracı Alanyurt yolunda durdurdular. Şahsın üst aramasında 42 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın Kemalpaşa Mahallesindeki evine de operasyon düzenlendi.

Narkotik Büro Amirliği, İnegöl KOM Grup Amirliği ve İnegöl Yunus Ekipleri ile birlikte yapılan aramada buzdolabı içerisinde 3 kilo 470 gram metanfetamin maddesi tespit edildi. Yapılan aramada toplam 3 kilo 512 gram metanfetamin maddesi, 2 adet çalışır halde hassas terazi, 2 bin 700 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu taciri gözaltına alındı. - BURSA

Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı
Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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