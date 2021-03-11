Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı

11.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:56
Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, buzdolabı içine saklanmış 11 bin 996 sarma sigara ile 198 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, buzdolabı içine saklanmış 11 bin 996 sarma sigara ile 198 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Lapseki'deki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, buzdolabı içinde satışa hazır vaziyette paketlenmiş 11 bin 996 sarma sigara, 198 paket sigara kağıdı ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi.İş yeri sahibi K.D. hakkında idari işlem başlatıldı.


Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Hakan Yılmaz Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:58:01. #1.16#
title