BUZDOLABINA SAKLANMIŞ 3,5 KİLO METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
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BUZDOLABINA SAKLANMIŞ 3,5 KİLO METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda buzdolabına saklanmış 3,5 kilo metanfetamin ele geçirildi.

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda buzdolabına saklanmış 3,5 kilo metanfetamin ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Servet D.?nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin ticari taksiyle uyuşturucu sattığını belirledi. Servet D., satış yaptığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında cebinde 42 gram metanfetamin bulundu. Savcılık izninin ardından Servet D.?nin evinde yapılan aramada buzdolabının içine saklanmış 3,5 kilo metanfetamin ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUZDOLABINA SAKLANMIŞ 3,5 KİLO METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
BUZDOLABINA SAKLANMIŞ 3,5 KİLO METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
BUZDOLABINA SAKLANMIŞ 3,5 KİLO METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
BUZDOLABINA SAKLANMIŞ 3,5 KİLO METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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