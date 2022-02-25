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Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, aldığı buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin ikinci el eşya satılan dükkanına ateş açtı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, aldığı buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin ikinci el eşya satılan dükkanına ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerindeki ikinci el eşya satan iş yerine gelen bir müşteri, satın aldığı ikinci el buzdolabı yüzünden anlaşmazlık yaşadığı iş yeri sahibiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli şahıs, yanında getirdiği tabancayla iş yerine bir el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Korku dolu anların yaşanmasının ardından vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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