ADANA (İHA) - Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana'da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesinde en işler bulvarlardan biri olan Turhan Cemal Beriker'de seyir halindeki kamyonet kasasında iki kişinin üst üste konulan iki buzdolabının düşmesini önlemek için üstüne oturması görenleri hayrete düşürdü. Kamyonet hız yapmasına rağmen iki kişi buzdolabının üzerinde yolculuğuna devam etti.

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Kamyonet bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.