Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü
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Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü

08.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:31
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü

KONYA'da, buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı (46), kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'da, buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı (46), kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Başaralı'nın aracı, park halindeki otomobile çarparak durdu. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu. Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Başaralı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamil Başaralı'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Silah seslerini duyunca polisi aradığını anlatan Mevlüt Türidi (19), "2 el silah sesi duydum. Saldırıya uğrayan kişinin aracı birden hızlandı ve biraz ileride park halindeki araca çarparak durdu. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim" dedi. Polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

  


Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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