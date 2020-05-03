Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu

Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu
03.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:46

Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Azime Adıyaman, öğrencilerinin korona virüs salgını nedeni ile eğitimlerinden geri kalmaması için mutfağını sınıfa, buzdolabını da tahtaya çevirdi Uzaktan eğitim ile öğrencilerine ders anlatan...

Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Azime Adıyaman, öğrencilerinin korona virüs salgını nedeni ile eğitimlerinden geri kalmaması için mutfağını sınıfa, buzdolabını da tahtaya çevirdi

Uzaktan eğitim ile öğrencilerine ders anlatan Adıyaman, herkesin takdirini kazandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Azime Adıyaman, öğrencilerinin korona virüs salgını nedeni ile eğitimlerinden geri kalmaması için mutfağını sınıfa, buzdolabını ise tahtaya çevirdi. Mutfağında bir yandan yemek yapıp bir yandan da öğrencilerine ders anlatmaya devam eden Adıyaman, herkesin takdirini kazandı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Azime Adıyaman korona virüs salgını nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye devam ediyor. Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulunda 3'üncü sınıf öğretmeni olan Azime Adıyaman sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu. Henüz atanamayan Adıyaman, köyünde öğrencilerine ücretli öğretmen olarak hizmet vermeye devam ediyor. Korona virüs nedeni ile öğrencilerinin eğitimlerinden geri kalmalarına gönlü razı gelmeyen Adıyaman, evinin mutfağında 15 öğrencisine ayrı ayrı ders veriyor. Hem ders verip hem de yemekler yapan öğretmen herkese örnek oluyor.

"Öğretmen olmak illa kadrolu olarak atanmak değildir"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Azime Adıyaman, öğrencileri için yardımcı kaynak istediğini söyledi. Adıyaman, "Uzaktan eğitim ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler evlerine kapandı. Buradan eğitime devam ediyoruz. Ülkemizdeki korona virüs salgını dolayısıyla mecburen evde kalıyoruz sağlığımız için. Bu yüzden evden ders işlemeye çalışıyoruz. Maalesef hepimizde tahta yok, bu yüzden mutfaktaki buzdolabını düşündüm ve tahta olarak kullanmaya başladım. Hiçbir şey sınıftaki ortamı oluşturamaz. Yinede azda olsa onlarla etkileşime girerek bir sınıf havası oluşturmak istedim. Bu şekilde telefon aracılığıyla görüntülü olarak onlarla soru çözüyoruz. Verimli olmaya çalışıyorum. Her saat aradıklarında buzdolabı kapısı üzerinde ders veriyorum. Sevgili öğretmen arkadaşlarım evinizde tahta yoksa buzdolabı kapağı üzerinde güzel ders işleyebilirsiniz ayrıca çok çabuk silinebiliyor. Bir eğitimci olarak şunları söylemek istiyorum, okulumuzdan öğrencilerimizden uzaktayız. Ancak uzaktan eğitim sayesinde ders verebiliyoruz. Evet tahtamız yok onları tahtaya kaldırıp soru çözdüremiyoruz ama güzel bir uygulama. Henüz atanamadım ama ücretli öğretmenlik yapıyorum. Öğretmen olmak illa kadrolu olmak değildir, asıl branşım sosyal bilgiler öğretmenliği ama ücretli olduğu için şu an sınıf öğretmenli yapıyorum" dedi.

Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Zehirli olan 'sarı akrep' Aydın Nazilli'de görüldü
Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Neymar Arda Turan Burak Yılmaz Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Samsun Ambulans Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 19:56:31. #1.14#
title