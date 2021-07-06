Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü
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Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü

Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'un Malazgirt ilçesinde, mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kül oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kül oldu.

Malazgirt'in Şekerbulak Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde öğlen saatlerinde buzdolabı patladı. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından evde yangın çıktı. Ev sahibi baba Hüseyin Çamlı (42) ailesiyle birlikte salonda oturdukları sırada buzdolabından olduğu tahmin edilen patlamanın sesini duyduğunu belirterek, 4 çocuğunu 3 metre yükseklikteki salon penceresinden aşağıya atıp, yangına müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Komşuları Hüseyin Çamlı'nin oturdukları evlerinin yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Evleri kısa sürede küle dönen Aynur (38), eşi Hüseyin (42) ve çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ile Adar (3) sokakta kaldı.

Komşular ve aile fertleri bir taraftan eşyalarını kurtarmaya çalışırken, hiçbir şeyden haberi olmayan 8 yaşındaki Berkan yanan çamaşır makinesinde oyuncakları ile oynamaya devam etti.

Patlamanın meydana geldiği evin salonunda oturan baba Hüseyin Çamlı, "Sabah 8.30'da salonda oturuyorduk, çocuklar da yatıyordu. Bir baktım bomba sesi ile buzdolabı patladı ses bombası gibi. Zar zor kendimizi kurtaracak şekilde baktım alev yükseldiği gibi çocukları 3 metre yükseklikten aşağı attım. Çıktım kapıya baktım her taraf alev almış canımızı zor kurtardık. Ayriyeten şu şekilde biz çalışmıyoruz. Şu anda işsizim, yangının çıkarmış olduğu zarar belli ortada. Yaklaşık 100 bin liradan fazla. Ben inşaatlarda çalışarak eti tırnağımla kazandığım para ile bu evi yaptım şu an yok olmuş durumdadır" dedi.

Komşularından olan ağabeyi Hasan Çamlı ise, "Ben karşıdaki evde oturuyorum patlama sesi geldi. Biz de buraya geldik baktık burası yanıyordu. Geldiğimizde çocukları ile birlikte arka taraftan camdan atlamışlardı" diye konuştu.

(Sami Demir/İHA)

Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü
Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü
Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü
Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü
Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü
Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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