Haberler » Ekonomi » 'Buzdağının ucu olabilir' - Ekonomi

'Buzdağının ucu olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü salgında buzdağının ucunu görüyor olabileceğimizi söyleyerek ülkelere hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

11.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:18
'Buzdağının ucu olabilir'

Genel Direktörü salgında buzdağının ucunu görüyor olabileceğimizi söyleyerek ülkelere hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Yeni bir rapor virüsün 'deki ölüm oranının yüzde 18 olduğunu ileri sürerken, virüsü kamu sağlığına 'ciddi ve mutlak tehdit' ilan etti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler