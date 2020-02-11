'Buzdağının ucu olabilir'

11.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:18

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü salgında buzdağının ucunu görüyor olabileceğimizi söyleyerek ülkelere hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Yeni bir rapor virüsün Hubei'deki ölüm oranının yüzde 18 olduğunu ileri sürerken, Birleşik Krallık virüsü kamu sağlığına 'ciddi ve mutlak tehdit' ilan etti.