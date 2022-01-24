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Buzda oyun oynayan çocuklar suya böyle düştü

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Buzda oyun oynayan çocuklar suya böyle düştü Kahramanmaraş'ta çocuklar, oynadıkları buzun kırılması ile suyun içine düştü.

Buzda oyun oynayan çocuklar suya böyle düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çocuklar, oynadıkları buzun kırılması ile suyun içine düştü.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi'ndeki Göksu Çayı'nın buz tutmasıyla çayın üzerinde dans ederek oynayan çocukların görüntüsü dikkat çekti.

4 çocuk buz tutan su birikintinin üstünde kaymaya başladı. Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile bir anda kendilerini suyun içinde buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde çocuklar buz üzerinde oynaması ve buzun kırılıp suyun içine düştüğü görülüyor. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar, daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.

Buzda oyun oynayan çocuklar suya böyle düştü

Buzda oyun oynayan çocuklar suya böyle düştü

Buzda oyun oynayan çocuklar suya böyle düştü

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, oyunlar, kar, Güncel, Haber

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