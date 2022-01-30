Buzda kayan çöp kamyonu devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı - Haberler
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Buzda kayan çöp kamyonu devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Buzda kayan çöp kamyonu devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Adıyaman'da sokak aralarında çöp topladığı esnada buzda kayan çöp kamyonu kayarak devrilme tehlikesi atlattı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da sokak aralarında çöp topladığı esnada buzda kayan çöp kamyonu kayarak devrilme tehlikesi atlattı. Sokak içerisinde sıkışan çöp kamyonu yapılan çalışmalar sonrası kurtarıldı.

Adıyaman merkez Yeni Mahallede çöp toplayan çöp kamyonu 26109 Sokak içerisinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıktı. Sokak içerisinde sıkışan çöp kamyonu devrilme tehlikesi yaşadı. Araçta bulunan görevliler, küreklerle yolu temizleyerek kamyonu sıkıştığı sokak arasından güçlükle çıkardı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması sonrasında görevliler, işlerine kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN

Buzda kayan çöp kamyonu devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, 3. Sayfa, Haber

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