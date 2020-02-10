Buzda düşerek kolunu çatlatan öğrenciye Nevşehir Belediyesi çorba ikram etti

10.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:24

Nevşehir'de bir üniversite öğrencisi buzlu yolda düşmesini Nevşehir Belediyesi'ne tweet atmasının ardından Nevşehir Belediyesi buzda düşen öğrenciye çorba, süt ve yoğurt gönderdi.



Nevşehir'de yoldaki buzlanma nedeniyle düşerek kol kemiğini çatladığını yazan bir üniversite öğrencisi sosyal medya hesabından kar ve buzların temizlenmesini istedi. Nevşehir Belediyesi'de sosyal medya üzerinden öğrenciye cevap vererek yollarda buzlanma ve karların temizlik çalışmalarının hızlandırıldığını yazarak öğrenciye kelle paça çorba, süt ve yoğurt gönderdi. Nevşehir Belediyesi tarafından kendisine gönderilen çorba, yoğurt ve sütün fotoğrafını çekerek Nevşehir Belediyesi'ne "Sen nasıl bir kralsın" paylaşımını yaptı. Nevşehir Belediyesi ve üniversite öğrencisinin bu paylaşımı sosyal medyada dakikalar içerisinde birçok beğeni ve paylaşım aldı.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada "Nevşehir Belediyesi olarak gerçek hayatta nasılsak sosyal medyada da aynı şekilde devam ediyoruz" dedi. Belediye Başkanı Arı, "Şimdi biz gerçek hayatta nasıl tavır ve davranış sergiliyorsak sosyal medyada da aynı tavır ve davranışı sergiliyoruz ve sergilemeye gayret ediyoruz. Dışarıda insanlarımız ile kurduğumuz diyaloğun aynısını sosyal medyada kurmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman bu tür güzellikler yaşıyoruz. Hatta bazen belediyelerde de hareketlilik oluşturup bizim attığımız pası diğer belediyelerin devam ettirmesiyle tebessüm ettiren insanların bir nebze olsun yüzünde bir gülücüğe sebep olan sosyal medya paylaşımları yapıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de son bir haftadır şehrimiz ciddi manada yağışı alıyor. Bizde bunu temizlemek ve kardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesinin önüne geçmek için ciddi gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda bir kardeşimiz bir tweet atıyor. ve diyor ki karları ve buzlu yolları temizler misiniz? Daha önce ben bir defa düştüm bir defa daha düşmek istemiyorum. Daha önce düşüp kolunu çatlattığını öğrendikten sonra kendisine o dönemki yaşamış olduğu sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için daha doğrusu o sıkıntıyı telafi edebilmek için kelle paça çorbası, yoğurt ve süt gönderdik kendisine. Sonrada bu olay sosyal medya gündemine oturdu. Bu herhangi bir önceden karar verilmiş, kurgulanmış bir durum değildi. Zaten önceden kurgulamış olsanız bu kadar samimi ve tesirli etkili olmazdı. Biz sosyal medyada doğrudan vatandaşlarımız ile kurduğumu diyalog nasılsa aynısını sosyal medyada da kullanıyoruz. Sonra da herkesin hoşuna giden, yüzlerinde tebessüme neden olan tavır ve sosyal medya paylaşımı ortaya çıkıyor" dedi.



Arı: "Belediyemize binlerce mesaj geliyor"



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaşanan bu olayın ardından binlerce mesaj aldıklarını ifade ederken bu mesajları aslında girip okumak lazım dedi. Arı, "Bu olaydan sonra sosyal medyadan inanılmaz cevaplar geldi. Nevşehir'e taşınmak istediğini ifade eden mi, kanka tabirini kullanan mı, siz ne kadar kral bir belediyesiniz diyen mi, diğer belediyelere örnek olsun diyen mi ararsınız hepsi var. Gerçekten girip okumak lazım. Binlerce mesaj var. İşte önemli olan budur. İnsanların yüzünde tebessüm oluşturabilmektir. Bizim paylaşımımızdan sonra diğer kardeşlerimizin de altına yapmış olduğu yorumlar insanların yüzünde tebessüm oluşturuyor. İşte hayatta bu var. Çalışma ile birlikte insanların yüzünde tebessüm oluşturabilmek bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Bundan sonra da yine aynı samimiyetimiz ile çalışmaya devam ederken sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşlarımıza bizzat kendim cevap vermeye, sevimli ve samimi ortamı devam ettirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA