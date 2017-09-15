Buzağıyı Kurtarmak İsteyen Gelin, Fosseptik Çukuruna Düşüp Öldü, Kaynanası da Zehirlendi

Adana'da fosseptik çukuruna düşen hayvanını kurtarmak isteyen 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Gelinini kurtarmak isteyen kaynanası ise zehirlendi.

GELİN ÖLDÜ, KAYNANA ZEHİRLENDİ

Olay, Kozan İlçesi Akarca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Gülizar Kartal fosseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak istedi. O sırada dengesi yitiren Gülizar fosseptik çukuruna düştü. Yardım çığlıkları atan genç kadınının imdadına kaynanası Rahime Kartal (35) geldi. Ancak Rahime Kartal'da içerde bulunan gazdan zehirlerdi. Durumu fark eden mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Rahime Kartal hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken gelini olan Gülizar Kartal'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.