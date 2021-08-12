Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı
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Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı -Bartın'da tehlike devam ediyor -Kentte etkili olan yağışlar çalışmaları zorlaştırıyor Bartın'dan yeniden etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollarda çökmeler ve heyelanlara neden oldu.

Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı

-Bartın'da tehlike devam ediyor

-Kentte etkili olan yağışlar çalışmaları zorlaştırıyor

BARTIN - Bartın'dan yeniden etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollarda çökmeler ve heyelanlara neden oldu.

Bartın'da aniden bastıran ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı sonrası bazı köy yollarında yeniden heyelana neden olurken, bölgede çalışma yapan ekiplere de zor anlar yaşattı. Dün yaşanan afet sonrası bölgeye çevre illerden çok sayıda iş makineleri sevk edilerek çalışmalar devam ederken, aralıklarla yağan yağmur şiddetini arttırınca çalışlar aksamaya başladı. Ulus ilçesine bağlı Akören ve Zafer köylerine ulaşımın sağlandığı yollar da ise, su taşkınları ile birlikte heyelanlar meydana geldi.

Yağışlar sonucu ağırında buzağılarını son anda kurtaran bir çiftçi ise 3 buzağısını aracının bagacına yükleyerek güvenli bölgeye getirdi.

Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı
Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı
Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı
Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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