Buzağılar altın kazanmak için yarıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buzağı güzellik yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buzağı güzellik yarışması düzenlendi. Buzağılar en güzel seçilip altın kazanmak için yarıştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karaevli'de düzenlenen Tarım Fuarında oğlak yeme, oğlak kovalama ve koç güzellik yarışmalarında sonra bu seferde buzağı güzellik yarışması düzenlendi. Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen buzağı güzellik yarışmasında çeşitli değerlendirmelerden geçen 8 buzağı kurulu alana getirildi. 8 en güzel buzağı en güzel seçilip sahiplerine altın kazandırmak için hakem heyeti tarafından tek tek ikinci bir değerlendirmeye daha alındı. Değerlendirmeler sonucunda yarışmaya katılan Mehmet İşcan'a ait buzağı birincilik elde ederken, Ahmet Korkmaz'a ait buzağı ikinci ve Şener Çevik'e ait buzağı ise üçüncülük elde etti.

Yarışmada çocuklar da buzağıları ilgiyle izledi.

Buzağı güzellik yarışmasında açıklama yapan Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, "Yarışmayı daha önce ilan etmiştik. Başvurular sonucunda birliğimizin teknik personeli işletmelere giderek, bu hayvanları bir ön değerlendirmeden geçirdi. Daha sonra 8 dişi buzağımız buraya katılmaya hak kazandılar. Burada bir final müsabakası olacak. Bu yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncüye çeşitli ödüller hediye edilecek. Biz birlik olarak altın hediye edeceğiz. Bu yarışmalardaki amacımız iyi ırk yetiştiren üreticilerimizi ödüllendirmek. Buzağılarda dış görünüş açısından bir değerlendirme var. Anne özellik açısından bir değerlendirme var. Baba ve anne özellikleri açısından kriterlere bakılacak" dedi.

Yarışma sonucunda dereceye giren buzağıların sahiplerine altın ve plaket takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı