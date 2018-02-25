Buzağı Ölümlerini Önlemek İçin Ahırına Kamera Sistemi Kurdu

Samsun'da bir vatandaş yeni doğan buzağılarının ölmelerini engellemek için kurduğu kamera sistemi ile evinden ahırını 24 saat gözetliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir vatandaş doğan buzağılarını evinden takip edebilmek için ahırına güvenlik kamerası yerleştirdi. Daha önceki dönemlerde doğan buzağıları sürekli kontrol edemediğinden öldüğünü dile getiren Ömer Arslan, buzağı ölümlerinin önüne geçebilmek için ahırı kamera sistemiyle donattığını söyledi.

"Olumsuz bir durum görünce ahıra giderek müdahale ediyorum"

İlçenin Göl Mahallesi Güney Caddesi'nde ikamet eden Ömer Arslan, kendi imkanları ile hayvancılık yaptığını belirterek, "Ahırımda 20 tane büyükbaş hayvanım var. Daha önceden birkaç inekle bu işe başlamıştım. Ama gitgide büyüttüm. Her zaman ahırda beklemek zor oluyor. Beklediğimde ise doğum yapacak olan hayvanlar tedirgin oluyor. Yeni doğan buzağılar annesi bağlı olduğu için süt içmekte zorlanıyor. Beslenemediği ve annesi tarafından yalanmadığı için de buzağı boğulup ölüyor. Bir buzağı bu nedenle öldü. Doğumları takip etmek için kamera kurup evden izliyorum. Ahırda olumsuz bir durum görünce ahıra giderek müdahale ediyorum. Bu sistem işimi oldukça kolaylaştırdı" dedi.

İlçeden göç etmemek için iş imkanı üretmeye çalıştığını kaydeden Ömer Arslan, "İlçemiz çok göç veriyor. Göç etmemek ve baba ocağını tüttürmek için bizi buraya bağlayan iş imkanlarını üretmeye ve hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Teknolojiden yararlanmak lazım. Bu sistem buzağı ölümlerini engelleyerek ekonomiye katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Arslan hem üretime katkıda bulunmak hem de ilçeden göçü önlemek için herkese hayvancılığı tavsiye etti. - SAMSUN