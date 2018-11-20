Buzağı Ölümlerine Aşı Kalkanı

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Selit Yıldız, Buzağı ölümlerinin, e.coli aşısı ile önlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Yıldız buzağı kayıplarının önlenmesi ve asgariye indirilmesi için sürdürdükleri çalışmalara değinerek, "2018 yılı Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi Kapsamında, Bakanlığımız tarafından, E.coli enfeksiyonuna bağlı buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi için, söz konusu etkene karşı gebe dişilerin aşılanması amacıyla aşı alınmıştır. E.coli enfeksiyonları yeni doğan buzağılarda yüksek ateş, şiddetli ishal ve ani ölümlere neden olan, buzağı kayıplarındaki en önemli nedenlerden biridir. Bu sebeple E.coli'den korunmada aşının önemi büyüktür. E.coli aşısı ile doğumdan bir ay önce aşılanmış gebe inek ve düvelerin buzağılarının iki saat içerisinde anne sütünü almaları halinde E.coli' nin neden olduğu ishallere karşı, koruyucu düzeyde bağışıklık elde edilmektedir. Yine bu sayede buzağı ölümlerinin, hastalanmalarından dolayı oluşacak verim kayıplarının ve tedavi masraflarının büyük ölçüde önüne geçilecektir." dedi.

Yüz bin aşağı dağıtıldı

Yıldız, proje kapsamında Sivas'ta yüz bin ünite aşı dağıtıldığını belirtip, "Bakanlığımızca E.coli enfeksiyonlarına bağlı buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi için söz konusu etkene karşı boğa altı dişilerin aşılanması amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde kullanılmak üzere 100 bin doz E.coli aşısının dağıtımı gerçekleştirilmiş olup gebe dişi hayvanların aşılama çalışmalarına başlanmıştır. İl Müdürlüğü olarak, buzağı ölümlerini engellemek ve buzağı sağlığının korunmasının temel prensipleri konularında, yetiştiricilere yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecektir."dedi. - SİVAS