Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi kapsamında, gebe dişilerin aşılamasına başlandığı bildirildi.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, yaptığı açıklamada, 2018 yılı Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi kapsamında Bakanlık tarafından, "E.coli" enfeksiyonuna bağlı buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi için söz konusu etkene karşı gebe dişilerin aşılanması amacıyla aşı alındığını belirtti.

E.coli enfeksiyonlarının yeni doğan buzağılarda yüksek ateş, şiddetli ishal ve ani ölümlere neden olan, buzağı kayıplarındaki en önemli nedenlerden biri olduğunu aktaran Yıldız, "E.coli'den korunmada aşının önemi büyük. E.coli aşısıyla doğumdan bir ay önce aşılanmış gebe inek ve düvelerin buzağılarının 2 saat içerisinde anne sütünü almaları halinde E.coli' nin neden olduğu ishallere karşı, koruyucu düzeyde bağışıklık elde edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu sayede buzağı ölümlerinin, hastalanmalarından dolayı oluşacak verim kayıplarının ve tedavi masraflarının büyük ölçüde önüne geçileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık tarafından E.coli enfeksiyonlarına bağlı buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi için söz konusu etkene karşı boğa altı dişilerin aşılanması amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde kullanılmak üzere 100 bin doz E.coli aşısının dağıtımı gerçekleştirilmiş olup gebe dişi hayvanların aşılama çalışmalarına başlanmıştır. İl Müdürlüğü olarak, buzağı ölümlerini engellemek ve buzağı sağlığının korunmasının temel prensipleri konularında, yetiştiricilere yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecektir."