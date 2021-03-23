Buzağı Güneş'in Nezahat annesi
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Buzağı Güneş'in Nezahat annesi

23.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:22
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi

VAN'ın Erciş ilçesinde hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan, veterinerlerin "yaşamaz" dediği buzağıya evinde evladı gibi baktı, adını da 'Güneş' koydu.

VAN'ın Erciş ilçesinde hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan, veterinerlerin "yaşamaz" dediği buzağıya evinde evladı gibi baktı, adını da 'Güneş' koydu. Nadiroğlu, iyileşip, yaşama tutunan Güneş'i ahırdaki annesinin yanına götürdü. Biyolojik annesini tanımayan Güneş, Nezahat annesinin peşinden ayrılmıyor.

Erciş'e bağlı Latifiye Mahallesi'nde yaşayan ve 1 yıldır hayvancılık yapan 5 çocuk annesi Nezahat Nadiroğlu'na ait inek, ocak ayında erken doğum yaptı. Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan ve veterinerlerin de "yaşamaz" dediği buzağıyı Nadiroğlu evine aldı. Buzağıya 'Güneş' adını veren Nadiroğlu, hayvanı çocuğunun beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı. Buzağının beslenmesini özenle yapan Nadiroğlu, düzenli olarak da banyosunu yaptırdı. Hem evin hem de mahallenin maskotu haline gelen buzağıyı kucaklarından indirmeyen ve çocuğu gibi seven Nadiroğlu, 2 hafta boyunca gözü gibi baktığı Güneş'i, annesinin bulunduğu ahıra götürdü. Buzağı, Nadiroğlu'nun da yardımıyla annesini emmeye başladı. Nadiroğlu'nun Güneş'e olan ilgisi ahırda da sürünce ikili arasındaki bağ arttı. Biyolojik annesini tanımayan Güneş, Nezahat annesinin peşinden ayrılmamaya başladı. 

'ARAMIZDA İNANILMAZ SEVGİ, DUYGU VAR'

Güneş'in 30 gün erken doğduğunu belirten Nezahat Nadiroğlu, "İlk doğduğu zaman özel veterinere götürdük. Erken doğum gerçekleştiği için prematüre olduğunu ve akciğeri gelişmediği için yaşama şansının çok çok az olduğunu söyledi. Ben de onu eve aldım. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içirdim. Bizimle evde yaşadı. Aradan 55 gün geçti ve Güneş sağlığına kavuştu. Günlerce iyi olması için uğraştım. Buzağı şu an çok iyi ama annesine bir türlü alışamadı. Sadece annesini emiyor. Ahıra geldiğimde peşimi bırakmıyor. Benimle dışarı çıkıyor. Dışarıda sesimi duyduğu zaman bağırıp, beni dışarı çıkartın dediğini duyuyorum. Aramızda inanılmaz bir sevgi, inanılmaz bir duygu var. Evde çocuklarımın, evimin en önemlisi mahallemizin maskotu haline geldi. Mahalledeki komşularımız Güneşi ziyarete geliyor" dedi. 

- Van
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi
Buzağı Güneş'in Nezahat annesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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