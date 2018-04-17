Buzağı Desteklemeleri Devam Ediyor

Buzağı Desteklemeleri Devam Ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kilis İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Buzağı destekleme başvurularının 31 Mayıs tarihinde sona ereceğini söyledi.

Buzağı Desteklemeleri Devam Ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kilis İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Buzağı destekleme başvurularının 31 Mayıs tarihinde sona ereceğini söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, buzağı destekleme başvuruları Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe Müdürlüklerine 2 Nisan tarihinde başladığını ifade ederek, "Geçmiş dönemlerde başvurusu olmayan yetiştiricilerin Buzağı desteklemesinden faydalanabilmeleri için başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018 olup yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için daha önce müracaatı bulunmayan yetiştiricilerin belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları gerekmektedir" diye konuştu. - KİLİS

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