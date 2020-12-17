Buzağı destek başvuru ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
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Buzağı destek başvuru ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

17.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:12
Buzağı destek başvuru ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek maksadıyla buzağı destek başvuru ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek maksadıyla buzağı destek başvuru ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

2020'yi dijitalleşme yılı olarak ilan eden Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemlerini "e-tarım" portalında tek çatı altında toplamıştı. Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir adım daha attı. Bu çerçevede "Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli" tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin buzağı destekleme başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için "edevlet.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden "Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi" modülünü devreye aldı. Bir dakika gibi kısa bir sürede buzağı destekleme başvuru ödemesi yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi, ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki ilgili modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak. Elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişiliğin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleri ile bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle buzağı destekleme başvurusu yapmak isteyen kişiler, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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