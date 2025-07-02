Buz Yolu filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

Buz Yolu filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Buz Yolu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Buz Yolu konusu, özeti ve Buz Yolu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Buz Yolu filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Yolu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Yolu filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Yolu konusu nedir, Buz Yolu oyuncuları kimler ve Buz Yolu özeti gibi konuları inceliyoruz. Buz Yolu filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kanada'nın kuzey bölgesinde elmas madeni patlama sonucu çöktü ve 26 madenci mahsur kaldı.

Mike (Liam Neeson), kurtarma operasyonu için işe alınan tecrübeli bir tır şoförüdür. Yanına bir grup şoför alarak tehlikeli bir göreve çıkarlar. Donmuş bir okyanus buz tutmuştur ve göçük altında kalan madencileri kurtarmak adına tehlikeli bir geçmek zorunda kalırlar.

Buzulların erimeye başlamasıyla zamana karşı yarışan ekip doğal afetlerin yanı sıra hiç beklemediği engellerle karşılaşmak durumundadır.

BUZ YOLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Liam Neeson: Mike McCann

Laurence Fishburne: Goldenrod

Holt McCallany: René Lampard

Amber Midthunder: Tantoo

Marcus Thomas: Gurty

Benjamin Walker: Vanny

Matt McCoy: George Sickle

Matt Salinger: CEO Thomason

Martin Sensmeier: Cody

Lauren Cochrane: V.A Nurse

BUZ YOLU FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Buz Yolu filminin büyük kısmı Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'ndan ve elmas merkezlerinden uzakta, Winnipeg, Kanada'da çekildi.

BUZ YOLU FİLMİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Buz Yolu gerçek bir hikayeden mi uyarlandı? Kanada'nın buz yolu gerçek olsa da filmin hikayesi tamamen kurgu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi! Doktor tavsiye etti
İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor

Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

Narin cinayetinde önemli gelişme! Baro kritik isim için harekete geçti
Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile yollarını ayırdı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam

Vatandaşın kullandığı doğal gaza dev zam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.