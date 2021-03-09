Buz ve karlarla kaplı "hayalet" şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde bulunan ve Kuzey Kutup Dairesi'nde Usa Nehri'nin kıyısındaki Vorkuta'nın Severniy bölgesindeki evlerin büyük bölümünde buz esaretini koruyor. Bölgede yaşayan bir kaç aile için halen çalışan sıcak su ısıtma sistemi, terkedilen evlerde arızalanan ve patlayan su sistemlerinin su akıntıları, eksi 50 dereceye kadar düşen soğukla binaları adeta buz mağaralarına çevirdi. Apartmanların kat araları, merdivenler ve daire içleri adeta buzla kaplı korku filmini andırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Maria Passer