Buz ve karlarla kaplı "hayalet" şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü
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Buz ve karlarla kaplı "hayalet" şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü

09.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:05

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde bulunan ve Kuzey Kutup Dairesi'nde Usa Nehri'nin kıyısındaki Vorkuta'nın Severniy bölgesindeki evlerin büyük bölümünde buz esaretini koruyor.

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde bulunan ve Kuzey Kutup Dairesi'nde Usa Nehri'nin kıyısındaki Vorkuta'nın Severniy bölgesindeki evlerin büyük bölümünde buz esaretini koruyor. Bölgede yaşayan bir kaç aile için halen çalışan sıcak su ısıtma sistemi, terkedilen evlerde arızalanan ve patlayan su sistemlerinin su akıntıları, eksi 50 dereceye kadar düşen soğukla binaları adeta buz mağaralarına çevirdi. Apartmanların kat araları, merdivenler ve daire içleri adeta buzla kaplı korku filmini andırıyor.

Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü
Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü
Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü
Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Maria Passer

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