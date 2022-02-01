Buz tutmuş şelaleye tırmandılar

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de bir grup sporcu, buz tutan Ağlayan Kayalar şelalesine ilk buz tırmanışı gerçekleştirdi.

Tunceli-Pülümür yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Ağlayan Kayalar donmuş sütün şelalesine ilk buz tırmanışı gerçekleştirildi. Zafer Küçüksu, Şenol Bezek ve Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü sporcularından Seyit Ali Demirezen, Osman Özşen ve Ahmet Faruk Demirezen sütün şeklinde donmuş şelaleye kazma ve krampon yardımı ile tırmanış gerçekleştirdi. Kısa sürede zirveye ulaşan sporcular daha sonra iniş gerçekleştirerek etkinliği tamamladı.

Sporcular, bölgenin buz tırmanışı için ciddi potansiyel taşıdığını ifade etti.

(Ercan Topaç/ İHA)