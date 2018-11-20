Soyunarak Buz Tutmuş Göle Atlayan Çılgın Kadın, Ayağını Kırdı
Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da bir kadın, göle atlayarak gölün yüzeyindeki buz tutmuş alanı kırmaya çalıştığı sırada ayağını kırdı. Genç kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcıya ulaştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da bir kadın, göle atlayarak gölün yüzeyindeki buz tutmuş alanı kırmaya çalıştığı sırada kendi ayağını kırdı. Genç kadının arkadaşının tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcıya ulaştı.
DONMUŞ GÖLE ATLADI, BACAĞINI KIRDI
Havaların dondurucu soğuklukta olduğu Rusya'da bir göle girmek isteyen yüzücü, gölün buz tutmuş yüzeyine çakılarak hastanelik oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da kaydedilen görüntülerde, iç çamaşırlarına kadar soyunan bir kadının göle atladığı ve sonrasından buz tutmuş göle çakıldığı görülmekte. Başarısız atlayışı sonrasında, topallayarak arkadaşının yanına gelen kadının bacağını kırdığı açıklandı.
YORUMLAR (23)
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mCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tam salakmış dua etsin kırılıp içinde boğulmadığınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Senin kezban deyip asagiladigin hem evinin kadını hem çocuklarının annesi hemde gerektiğinde evine ekmeğini getiren türk kadinlaridir . Öyle soyunmaya vakitleri yoktur zaten ayrıca onların makyajdan estetikten başka biseyleri de yok...Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Catida kirilmismidir acaba?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bir buna bakıyorum bir de bizim kezbanlara....Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır