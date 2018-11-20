Soyunarak Buz Tutmuş Göle Atlayan Çılgın Kadın, Ayağını Kırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da bir kadın, göle atlayarak gölün yüzeyindeki buz tutmuş alanı kırmaya çalıştığı sırada kendi ayağını kırdı. Genç kadının arkadaşının tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

DONMUŞ GÖLE ATLADI, BACAĞINI KIRDI

Havaların dondurucu soğuklukta olduğu Rusya'da bir göle girmek isteyen yüzücü, gölün buz tutmuş yüzeyine çakılarak hastanelik oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da kaydedilen görüntülerde, iç çamaşırlarına kadar soyunan bir kadının göle atladığı ve sonrasından buz tutmuş göle çakıldığı görülmekte. Başarısız atlayışı sonrasında, topallayarak arkadaşının yanına gelen kadının bacağını kırdığı açıklandı.