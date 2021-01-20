BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
CANLI YAYIN: Donald Trump, Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala Beyaz Saray'dan ayrılıyor Canlı aktarıyoruz...

BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA

20.01.2021 16:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:44
BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA

Bursa'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine doğru uçtu.

Bursa'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine doğru uçtu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından yollar üzerinde buzlanmalar oluştu. Sürücüler zorlu anlar yaşarken, yokuş aşağı doğru inen bir ticari araç ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ise saniye saniye bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu evin bahçesine girdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Ankara Hastane Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:47:48. #1.15#
title