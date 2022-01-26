Buz tutan Mogan ve Eymir'de yaban hayatı için yem bırakıldı

ANKARA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan ve Eymir göllerinde kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar ile bölgede yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Bakanlık, Gölbaşı Belediyesi ile iş birliğinde, Mogan ve Eymir göllerini de kapsayan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yaşayan kuşlar ve yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Ekipler, soğuk nedeniyle buz tutan Mogan ve Eymir göllerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken dik kuyruk, sakar meke, kerkenez, yaban kazları gibi kuş türleri için kıyı bölgelere yem bıraktı. Göllerin bulunduğu bölgede yaşayan tilki ve sansar gibi yaban hayvanları için de yemleme yapıldı. Kuşların barınma, üreme, konaklama amaçlı kullandığı Mogan ve Eymir gölleri ile çevresindeki sulak alanlarda 83 farklı kuş türü, 25 memeli, 12 sürüngen ve 13 balık türü yaşadığı belirtildi.