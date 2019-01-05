Buz tutan merdivenden böyle düştü

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bir vatandaş buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bir vatandaş buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İmranlı ilçesinde bir vatandaş alışveriş yaptığı marketten çıkarak merdivenlere yöneldi. Daha sonra buz tutan merdivenlerden inerken kayarak düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, vatandaş merdivenlerden inerken, merdivenlerin buz tutması nedeniyle kayarak sert bir şekilde yere düştüğü, elinde bulunan telefonunda savrulduğu görülüyor. Vatandaşın yere düşerken kafasını çarpmaması ise büyük bir yaralanmayı önledi.

Kaynak: İHA