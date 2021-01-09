Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi

09.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:37
Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi

Kazakistan'ın en büyük göletlerinden biri olarak kabul edilen Kapchagay göletinin donmuş hali dronla görüntülendi.

Kazakistan'ın en büyük göletlerinden biri olarak kabul edilen Kapchagay göletinin donmuş hali dronla görüntülendi.

Ülkenin doğusunda bulunan ve ülkenin en büyük göletlerinden biri olarak kabul edilen Kapchagay göletini kaplayan kalın buz tabakası dronla görüntülendi. Göletin bazı bölgelerinde buzun, yüzeyin üzerinde ışıl ışıl parlayan buz tepeciklerine dönüştüğü görüldü. Kapchagay göletinin 1970'lerde Ili Nehri üzerine oluşturulan yapay bir havza olduğu daha sonra ise bir baraj ve Kapchagay hidroelektrik santralinin inşa edildiği belirtildi. Şimdi ise bölgenin mevsimden bağımsız olarak turistler arasında popüler hale geldiği ifade edildi.


Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi
Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi
Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi
Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi
Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buz tutan Kapchagay göleti dronla görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 15:36:57. #1.14#
title