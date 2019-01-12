Buz Tutan Irmağı Balta ile Kırıp Balık Avladılar...donan Yıldız Irmağı Havadan Görüntülendi

Buz tutan ırmağı balta ile kırıp balık avladılar...Donan Yıldız Irmağı havadan görüntülendi

Sivas'ta Kızılırmağın en büyük kollarından olan Yıldız ırmağı dondu. Muncuçiftliği sakinleri ırmağın üzerindeki buzu balta ile kırıp balık avladı

SİVAS - Sivas'ta Kızılırmağın en büyük kollarından olan Yıldız ırmağı dondu. Muncuçiftliği sakinleri ırmağın üzerindeki buzu balta ile kırıp balık avladı.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava bir çok göl ve ırmağın donmasına neden oldu. Hafta içerisinde termometrelerin eksi 28'i gösterdiği Sivas'ta, Kızılırmak kısmen donarken Kızılırmağın en büyük kollarından olan Yıldız ırmağının yüzeyi tamamen dondu. Irmak üzerinde 15 santimetre kalınlığında buz kütlesi oldu. Irmağın kıyısındaki Muhcuçiftliği köyü sakinleri ırmakta balık avlayabilmek için ırmağın üzerinde ki buz kütlesini balta ile kırmak zorunda kaldı. Köy sakinleri kendileri geliştirdikleri özel bir sistemle, damacana kullanarak balık avlamayı başardı.

Köy sakinlerinden Mustafa Çamcı ve İbrahim Çamcı, yaz aylarında girmeye korktukları ırmağın şimdi üzerinde yürüdüklerini belirtip, "Havalar çok soğuk. Geçtiğimiz günlerde eksi 28'e kadar düştü. Irmak tamamen dondu. Biz burada hem zaman geçiriyoruz hem de bol proteine sahip olduğu için balık avlıyoruz. Irmak buz tuttuğu için üzerindeki buzu kırmak zorunda kalıyoruz" dediler.

Kaynak: İHA