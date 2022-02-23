Buz tutan göledin üzerinde tehlikeli gezinti

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Göletler Diyarı olarak bilinen Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Buz tutan göledin üzerinde yürüyenler adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, Marmara Bölgesi'nde eşsiz manzaralar sunan 8 gölete ev sahipliği yaptığı için "Göletler Diyarı" olarak anılıyor. Kışın gelişiyle Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri, doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bin 61 rakımlı Bozcaarmut köyü sınırları içinde bulunan Bozcaarmut Gölet'inin geçtiğimiz günlerde kıyı kesimleri donarken, hava sıcaklığının daha da düşmesiyle 311 hektometreküp olan gölet tamamen dondu. Donan gölet üzerinde yürüyen vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı. Bu doğa olayını görüntülenmek için göledin üzerinde yürüyenler ve oluşan ayak izleri havadan görüntülendi. Bilecik ve çevre illerden 7'den 70'e herkesin bu doğa harikasını görmek için bölgeye akın ederken, gölet çevresinde mangal da yakıldı.

(Cem Kaan Toka/İHA)