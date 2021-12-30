Buz tutan gölde kimi tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buz tutan gölde kimi tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Buz tutan gölde kimi tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift yaptı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde buz tutan Sarıçiçek göletinin üzerinde yürüyen iki kafadar, hem video çekti, hem de tehlikeli olduğunu söyleyip vatandaşları uyardı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Buz tutan gölde kimi tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift yaptı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde buz tutan Sarıçiçek göletinin üzerinde yürüyen iki kafadar, hem video çekti, hem de tehlikeli olduğunu söyleyip vatandaşları uyardı.

Safranbolu ilçesinde 1200 rakımlı Sarıçiçek Yaylasında bulunan gölet hava sıcaklıkların sıfırın altında eski 15'lere inmesinin ardından buz tuttu. Macera tutkunu iki arkadaşın çıktığı zirveden buz tutan göletin üzerinde yürüdü. O anları cep telefonları ile kaydeden genç, " Göl 10 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Bizde bir delilik yapıp buzun üzerine çıkıp karşıdan karşıya geçelim dedik. Ama siz yinede bizim yaptığımızı yapıp bunu denemeyin. Çünkü çok tehlikeli" dikkat çekti.

Aynı göl üzerinde daha öncede bir başka maceracı atv aracı ile gezerek drift attı.

Buz tutan gölde kimi tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift yaptı

Buz tutan gölde kimi tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift yaptı

Buz tutan gölde kimi tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title