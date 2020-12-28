Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu

28.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:15

Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu Erzincan'da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere 'maşallah' dedirtiyor.

Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan'da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere 'maşallah' dedirtiyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 3- 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ilgi çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu
Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu
Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu
Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR

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